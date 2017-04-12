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В мире

В Киеве предложили придумать новое название для договоренностей по Донбассу

Сюжет:
Ситуация на Украине. Апрель 2017 (179)
17:1612.04.2017
(обновлено: 17:20 12.04.2017)
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Здание МИД Украины в Киеве. Архивное фото
© Fotolia/ Leonid Andronov

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Первый замглавы МИД Украины Вадим Пристайко посетовал, что процесс урегулирования ситуации в Донбассе идет медленно и уже заканчиваются слова для принимаемых документов, предложив придумать новый вариант — "как выполнять "дорожную карту" пакета мер договоренностей в Минске".

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости. Пресс-служба президента Украины
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"Я иногда шучу, что у нас заканчиваются высказывания: "пакет мер", "дорожная карта". Надо придумать что-то третье — "как выполнять "дорожную карту" пакета мер договоренностей в Минске". Это свидетельствует, что переговоры очень сложные, запутанные, длинные и, честно говоря, малорезультативные", — заявил Пристайко в интервью агентству "Украинские новости", опубликованном в среду.

Он отметил, что сейчас идет процесс по разработке "дорожной карты" выполнения минских договоренностей. По словам Пристайко, Киев разработал проект, согласовал его с немецкой и французской сторонами и передал эти наработки России для изучения.

Солдаты ВСУ в Авдеевке, Украина. Архивное фото
© AP Photo/ Evgeniy Maloletka
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Замглавы МИД сообщил, что данный проект не очень отличается от документа, который был подписан в феврале 2015 года. "Вопрос в чем. Был "Минск" в сентябре 2014 года. Он не реализовался. И тогда в феврале (2015 года) был разработан пакет мер, условно говоря, как выполнять "Минск". Через два года мы поняли, что этот пакет мер тоже не выполняется. Тогда была разработана "дорожная карта", как выполнять пакет мероприятий по реализации первого "Минска", — пояснил Пристайко.

Кроме того, он обвинил Россию в "постепенном выходе" из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. "Так они (представители РФ — ред.) и встречи в "нормандском формате" на уровне министров не хотят проводить. Но это цепочка: если не проводятся встречи на уровне министров, нет смысла встречаться главам государств. Нет смысла проводить саммит, нет реального политического толчка — процесс замирает… Потому что хотят показать, что они больше не заинтересованы в существующем формате. Опасность вообще всего процесса заключается в том, что россияне, условно говоря, постепенно выходят из-за стола переговоров", — заявил замглавы МИД.

Выполнение минских соглашений
Выполнение минских соглашений
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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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radiozaboy
Предлагаю назвать так: "Как нужно собираться собираться может быть когда-нибудь если чего не случится и если чего у кого не засвербит и если кто не передумает и если кто не предложит чего.... всё-таки выполнять хоть что-нибудь вообще."
17:23
12.04.2017
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Исаев Александр
Можно все, что угодно придумывать, придумывать, лишь бы ничего не делать.
17:19
12.04.2017
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