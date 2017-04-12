Пресс-секретарь Трампа: я подвел президента

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер вновь извинился за неудачное сравнение сирийского президента Башара Асада с главой Третьего рейха Адольфом Гитлером.

"Это моя ошибка, я за нее должен извиняться, и я должен за нее просить прощения", — сказал Спайсер в эфире CNN в среду. "На профессиональном уровне это разочаровывает, поскольку я подвел президента", — добавил пресс-секретарь. По его словам, этот "неправильный шаг" отвлек внимание от "очень успешных действий" Трампа по Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Спайсер оказался накануне в неловком положении, заявив на брифинге для журналистов, что даже Гитлер не опускался до такой низости, как использование химоружия. Журналисты после брифинга попытались уточнить, в курсе ли Спайсер, что нацистская Германия использовала газовые камеры. На это пресс-секретарь Белого дома ответил, что он в курсе, но Гитлер при этом не использовал химоружие в городах. Спайсер постарался объясниться перед журналистами, сказав, что Гитлер не использовал химическое оружие против своих людей "таким же образом", как это якобы делает Асад.

Адольф Гитлер — основоположник национал-социализма, создатель Третьего рейха, глава Национал-социалистической немецкой рабочей партии (1921-1945 годы), рейхсканцлер Германии (1933-1945 годы). Экспансионистская политика Гитлера стала одной из главных причин развязывания Второй мировой войны. С его именем связаны многочисленные преступления против человечества, совершенные нацистским режимом как в самой Германии, так и за ее пределами.