КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко прибыл в район разведения сил в Луганской области, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter.
Президент прибув у танкову бригаду в районі відведення на Луганщині. pic.twitter.com/TNoXt5cfOo— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 12 апреля 2017 г.
"Президент прибыл в танковую бригаду в районе отвода в Луганской области", — написал Цеголко. На фотографии, которую опубликовал Цеголко, вместе с президентом находится начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко.