Порошенко прибыл в район разведения сил в Луганской области

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко прибыл в район разведения сил в Луганской области, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter.

Президент прибув у танкову бригаду в районі відведення на Луганщині. pic.twitter.com/TNoXt5cfOo — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 12 апреля 2017 г.

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"Президент прибыл в танковую бригаду в районе отвода в Луганской области", — написал Цеголко. На фотографии, которую опубликовал Цеголко, вместе с президентом находится начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко.