Юристы подали иск на Пентагон из-за онкогенных веществ на базе Гуантанамо

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Работающие на базе Гуантанамо юристы во вторник подали иск, полагая, что Пентагон не смог должным образом расследовать вредные для здоровья условия работы на военном объекте, передает телеканал CNN.

Юристы, работающие на объектах на протяжении нескольких недель в году, заявили, что ВМС США не смогли должным образом ответить на сообщения о частых случаях заболевания раком среди молодых и здоровых людей, которые работают в одном из лагерей военной базы Гуантанамо — Camp Justice, где они занимаются делами арестантов.

"Несмотря на то что расследование показало и зарегистрировало наличие опасных условий, а также канцерогенных химикатов, от формальдегида до тяжелых металлов и плесени, оно полноценно не установило величину рисков для здоровья человека", — приводит агентство заявление адвокатов.

Телеканал отмечает, что в 2015 году военный прокурор обратился с жалобой в минобороны США с требованием проверить рабочие условия в лагере в связи с несколькими случаями заболевания раком среди его сотрудников.

Военную базу Гуантанамо США содержат на Кубе с 1903 года по двустороннему договору. Правительство Кубы настаивает на том, чтобы базу убрали с острова. США отказываются, заявляя, что заинтересованы в сохранении базы, которая может быть закрыта только по обоюдному согласию.

США платят Кубе около 4 тысяч долларов ежегодно в качестве арендной платы, но кубинское правительство отказывается принимать эти деньги. На содержание тюрьмы в Гуантанамо США тратят более 400 миллионов долларов в год.