Меркель упомянута в одной из записок, найденных на месте взрыва в Дортмунде

БЕРЛИН, 12 апр — РИА Новости. Авторы одной из записок, найденных на месте взрыва в Дортмунде, лично упоминают канцлера Германии Ангелу Меркель, сообщает агентство dpa, которое приводит текст записки.

Авторы записки угрожают убийством в Германии "12 неверных" и обвиняют Меркель в том, что "ее "Торнадо" летают над "землей халифата". Ранее сообщалось о существовании еще одной записки, содержание которой указывает на связь с кругами так называемых антифашистов. Оба послания проверяют криминалисты.

Футбольный клуб "Боруссия" во вторник в Дортмунде должен был сыграть с "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры около автобуса дортмундской команды, направлявшейся на стадион, произошел взрыв, пострадали футболист "Боруссии" Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции.

В конце 2015 года бундесвер начал операцию по борьбе с террористами "Исламского государства"* в Сирии. В рамках операции на авиабазе "Инджирлик" в Турции была развернута миссия бундесвера, военные участвуют в воздушных разведывательных операциях против ИГ* на территории Сирии. В операции задействованы самолеты-разведчики "Торнадо".

В конце марта представители партии "Левых" обвинили бундесвер, конкретно миссию с участием "Торнадо" в соучастии в убийстве минимум 33 мирных жителей в Сирии. Глава партии Бернд Риксингер заявил, что самолеты "Торнадо" сделали снимки местности, на которую впоследствии был совершен авианалет антитеррористической коалиции. При налете погибли мирные жители.

*Террористическая организация, запрещенная в России