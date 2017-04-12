Вице-спикер Рады выключила депутату микрофон за вопрос на русском языке

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Вице-спикер Верховной рады Украины Оксана Сыроид выключила микрофон депутату "Оппозиционного блока" Александру Долженкову за то, что он на заседании парламента попытался задать вопрос на русском языке.

В Раде депутаты уже не первый раз срывают выступления тех парламентариев, которые пытаются выступить с заявлениями на русском языке. Спикер парламента Андрей Парубий неоднократно призвал парламентариев выступать исключительно на государственном языке — украинском. Он добавил, что при необходимости может организовать депутатам перевод. В действующем законе содержится норма, в которой прописано, что заседание Рады, ее комитетов и комиссий ведутся на государственном языке — украинском, однако выступающий может выступать на "другом языке".

В среду в Раду был приглашен для отчета глава Нацкомисии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины Дмитрий Вовк. Депутат от "Оппозиционного блока" начал задавать ему вопрос на русском языке, после чего вице-спикер попросила выключить ему микрофон.

"Выступайте на государственном языке, и не будет проблем. Это украинский парламент, если вам не нравится, вы можете выступать на русском языке в другом парламенте", — сказала Сыроид.

После этого Долженков отметил, что, согласно закону, депутаты могут выступать на любом языке, а государственный язык должен использовать председательствующий на заседании Рады.

"Вы сейчас закрываете рот оппозиции. Гражданам Украины не будет легче от того, на каком языке будет задаваться вопрос, и какие решения будут приниматься. Потому что сейчас проводится геноцид населения", — добавил депутат.

Украинская партия "Оппозиционный блок", чьи депутаты чаще других выступают на русском, считает, что требование Парубия создает угрозу раскола страны, и призывает Генпрокуратуру дать оценку этим заявлениям.

Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.

После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.

Решение парламента об отмене "языкового" закона спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности Донецкой области, считают русский язык родным.