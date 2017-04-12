СМИ: бойцы ВМС США впервые открыто заявили об употреблении наркотиков

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Представители Основного тактического подразделения Сил специальных операций ВМС США (US Navy SEAL) впервые публично рассказали о том, что многие бойцы подразделения употребляют наркотики и эта тенденция растет, передает телеканал CBS News. © AFP 2017/ Romeo Gacad Преступления "морских котиков": томагавки, скальпы и пропавшие деньги

Трое представителей подразделения SEAL, один действующий и двое в отставке, согласились дать интервью телеканалу на условиях анонимности. Один из них рассказал, что многие бойцы, проходившие тесты на наркотики, получали положительный результат. В их анализах были обнаружены следы кокаина, метамфетамина, героина, марихуаны и экстази.

Подразделение SEAL, как и все другие бойцы вооруженных сил США, должны время от времени сдавать анализы на наркотики. На практике это происходит лишь тогда, когда они находятся на местах постоянной дислокации, поясняет телеканал. Так трое бойцов подразделения SEAL сообщили, что не сдавали подобные анализы годами. © AFP 2017/ Romeo Gacad Президент Киргизии обвинил США в росте наркотрафика в странах ОДКБ

По данным телеканала, в декабре прошлого года SEAL пришлось приостановить боевые тренировки и организовать собрание по теме наркотиков. Каждый боец был обязан присутствовать на собрании или смотреть его в онлайн-режиме. Более того всем пришлось пройти тест на наркотики. Был случай, когда боец, дважды получивший положительный результат, был исключен из ВМС.