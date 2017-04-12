В Эстонии утверждают, что в 2016 году двух человек осудили за работу на ФСБ

ТАЛЛИН, 12 апр — РИА Новости, Николай Адашкевич. Полиции безопасности Эстонии (КАПО) утверждает, что в республике в 2016 году два человека были осуждены якобы за работу на ФСБ РФ.

"В прошлом году КАПО задержала двух имевших двойное – эстонское и российское – гражданство мужчин, которых ФСБ России завербовало для того, чтобы следить за эстонскими военными и сотрудниками департамента полиции и погранохраны. Суд признал обоих виновными в заговоре против Эстонии", — говорится в опубликованном в среду ежегодном отчете полиции безопасности за 2016 год.

По утверждению КАПО, ФСБ якобы завербовало занимавшихся контрабандой Артема Малышева и Алика Хучбарова для сбора информации о деятельности эстонских вооруженных сил и союзников, а также для слежки за передвижением техники.

"Суд признал Малышева, имеющего эстонское и российское гражданство, виновным в деятельности, направленной против Эстонии, и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы", — говорится в отчете. Хучбаров приговорен к трем годам лишения свободы, также отмечается в документе.