США
11.0411 апреля20:18МСК
USD56.96-0.43
EUR60.30-0.44
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Тимошенко вместо денег: как Украина пытается шантажировать Россию

Сюжет:
Ситуация на Украине. Апрель 2017 (157)
20:1511.04.2017
(обновлено: 20:16 11.04.2017)
0420
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
© РИА Новости. Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

На Украине напряженно ожидают объявления решения Стокгольмского арбитражного суда по искам "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" друг к другу. В последние дни об этом заявили и премьер Владимир Гройсман, и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Сотрудники компании Нафтогаз. Архивное фото
© AFP 2017/ Sergei Supinsky
"Нафтогаз" попросил засекретить стоимость импортируемого газа

Суммы взаимных претензий исчисляются десятками миллиардов долларов. Решение Стокгольмского арбитражного суда будет объявлено до конца апреля (точной даты пока нет).

Эксперты считают, что это решение не может иметь обязательной силы для конкурирующих в суде сторон, и поэтому им все равно придется договариваться.

Тимошенко вместо денег

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил во вторник на пресс-конференции, что, в случае если Стокгольмский арбитраж вынесет решение не в пользу "Нафтогаза" по иску к нему "Газпрома", вместо денег государству придется передать России лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

По словам Гройсмана, судебный процесс между "Нафтогазом" и "Газпромом" является следствием подписания контакта Тимошенко. А поскольку "нам Россия все посчитала, что она подписывала, и поставила иск в суд на 40 миллиардов долларов, ну, придется передать Тимошенко вместо денег. Если она подписала, она и несет за это ответственность. <…> Другого варианта нет", — заявил премьер.

Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
Перейти в фотобанк
Гройсман предложил вместо денег за газ отдать России Тимошенко
Действительно, история, которая привела "Газпром" и "Нафтогаз" в Стокгольмский арбитражный суд, началась в 2009 году, когда президентом Украины был Виктор Ющенко, а премьером Юлия Тимошенко. Хотя и тогда дело было не в газе, а в политике.

Тимошенко конфликтовала с Ющенко, и поэтому сорвала в конце 2008 года подписание очередного договора на поставки газа из России на Украину. 31 декабря из Москвы была отозвана делегация "Нафтогаза", готовившая этот договор. И Украина вошла в новый год без договора и без газа. Так тогдашний премьер Тимошенко пыталась дискредитировать президента Ющенко.

Сама Тимошенко вылетела в Москву 17 января 2009 года и подписала договор, доказав тем самым деловую недееспособность президента Украины и свое умение договариваться.

© РИА Новости. Александр Прокопенко
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Олег Дубина и председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер в центральной диспетчерской "Газпрома". 2009 год

Правда, позже выяснилось, что параметры подписанного договора были крайне невыгодны Украине. Украина согласилась в течение 10 лет потреблять 50-52 миллиарда кубометров газа в год по цене существенно выше той, по которой "Газпром" продавал газ европейским потребителям. При этом договор обязывал Украину рассчитываться по формуле "бери или плати". То есть даже если Украина не выбирала законтрактованный газ, все равно должна была за него платить.

Продюсер Дмитрий Куликов
© РИА Новости. Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Без промышленности, тепла и света: ближайшие перспективы Украины
"В принципе, в этом нет ничего криминального. Такая мировая практика существует, и можно, например, переносить не выбранный в течение определенного периода газ на другие, будущие периоды. Например, с учетом будущего роста промышленного производства", — утверждает директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.

Но дело в том, что перспектив увеличения потребления газа у Украины не было. Как нет и сегодня. Наоборот, за прошедшие восемь лет Украина даже снизила потребление газа — почти в пять раз. Во-первых, из-за резкого уменьшения промышленного производства, во-вторых, начала наращивать собственную добычу. А после того как минувшей осенью Украина накопила газ в своих хранилищах, она заявила о прекращении потребления российского газа.

Дело о подделке документов

Позиция российской стороны вполне понятна: подписали — платите. Но на Украине, как теперь становится понятно, никто платить не собирался — ни тогда, ни тем более сейчас.

© РИА Новости. Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Владимир Путин и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко во время церемонии подписания документов о возобновлении поставок российского газа через территорию Украины европейским потребителям. 2009 год

Кстати, в 2009 году это был чисто предвыборный ход Тимошенко. На Украине начиналась очередная президентская кампания, в которой Тимошенко собиралась участвовать. И Тимошенко хотела отличиться, заключив договор без Ющенко.

В той президентской гонке победил Виктор Янукович, а Тимошенко стала второй. Но дальше эта история развивалась уже по детективному сюжету.

Новое правительство, возглавляемое в 2010 году тогдашним премьером Николаем Азаровым, выяснило, что, подписывая договор с Россией на поставки газа, Юлия Тимошенко подделала документы.

Добыча газа на Украине. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
Перейти в фотобанк
G7 призвала Украину к реформам в области энергетики
Находясь в Москве, Тимошенко, прежде чем подписывать договор с "Газпромом", должна была согласовать эти условия с кабинетом министров. Кабинет министров эти условия не принял. Но у Тимошенко, тем не менее, на руках оказался протокол заседания правительства, где было сказано обратное. И Тимошенко договор подписала.

Правительство Азарова передало документы, свидетельствующие о махинациях Тимошенко, в Генпрокуратуру, против Тимошенко возбудили дело, в результате она была осуждена и отбывала срок в Харьковской женской колонии.

Во время государственного переворота 22 февраля 2014 года Юлия Тимошенко была досрочно освобождена новой властью. Потом, 28 февраля того же года, Киевский районный суд Харькова закрыл производство по ее уголовному делу в связи с отказом прокуроров от обвинения. А 14 апреля 2014 года Верховный суд Украины закрыл "газовое" дело Юлии Тимошенко, признав, что преступления не было.

© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, освобожденная из тюремного заключения, во время выступления перед сторонниками оппозиции на площади Независимости в Киеве. 22 февраля 2014 года

Очевидно, что это было политическое решение. Ведь освобождали Тимошенко как безвинно пострадавшую от "режима Януковича". И про газ тогда никто не думал.

Как Украина провоцировала конфликт

Между тем "Газпром" исправно выставлял счета в соответствии с заключенным договором, а "Нафтогаз" их исправно не оплачивал. То есть оплачивал только ту часть газа, которую потреблял.

"Ну счета и счета, это же бумажки, — утверждает Землянский. — Не оплачивали и не будут оплачивать".

В принципе, вероятно, договориться можно было бы, если бы руководство Украины было готово к таким переговорам. Однако украинская сторона начала агрессивную антироссийскую политику, более того, заявила, что не собирается возвращать суверенный долг Украины России в размере 3 миллиардов долларов, который на Украине упорно называют "долгом Януковича".

Кроме того, "Нафтогаз" в одностороннем порядке увеличил цену на прокачку, то есть транзит газа по газотранспортной системе Украины (ГТС). Таким образом, "Нафтогаз" решил шантажировать "Газпром", вместо того чтобы договариваться о взаимоприемлемых условиях.

Сотрудники компании Нафтогаз на газокомпрессорной станции Бобровницкая Черниговской области, Украина
© AFP 2017/ Sergei Supinsky
Не догнать, так хоть согреться. Киев "наехал" на Брюссель из-за "Газпрома"
"Однако "Газпром" не может идти на увеличение цены транзита, потому что у него под тот договор заключены другие договора — о поставках газа европейским потребителям. А увеличение цены транзита влияет на конечную цену газа", — говорит Землянский.

В результате в июне 2014 года "Газпром" обратился в Стокгольмский арбитражный суд с иском к "Нафтогазу" о взыскании долга за поставленный в 2013-2014 годах газ по формуле "бери или плати" на сумму 5,3 миллиарда долларов.

В ответ "Нафтогаз" обратился с иском в тот же суд о ретроактивном (то есть с момента заключения договора) изменении цены, а следовательно, и о возмещении переплат, которые сделал с 2009-го по 2014 год.

© AFP 2017/ Sergei Supinsky
Работник "Нафтогаза" на газокомпрессорной станции "Бобровницкая" Черниговской области, Украина

В целом, как утверждают эксперты в украинских СМИ, претензии "Газпрома" к "Нафтогазу" составляют около 45,7 миллиарда долларов. А претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" — 17,9 миллиарда долларов.

Но денег у Украины на погашение долгов нет. А решение в пользу "Газпрома" ведет к банкротству "Нафтогаза" и дефолту Украины.

Но лучше договариваться

Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер в цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
© РИА Новости. Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Аналитик о "Северном потоке-2": на Польшу и Украину не обратят внимания
"На самом деле, Стокгольмский суд не может обязать одну из сторон изменять что-либо в уже заключенном договоре, — утверждает Землянский. — Не дело суда вмешиваться в отношения хозяйствующих субъектов. Все, что может сделать суд, — это рекомендовать сторонам прийти к взаимному соглашению и внести изменения в уже подписанный ими договор", — полагает эксперт.

То есть все это опять будет политика. Хотя вина в этой ситуации — исключительно украинская.

Будем откровенны: с нынешним руководством Украины у России договориться вряд ли получится. В Киеве все сделали, чтобы таких переговоров и таких договоренностей не было.

Поэтому, собственно, Россия и ищет пути диверсификации поставок газа в Европу. Например, занимается строительством "Южного потока", против которого так активно выступает Украина. Для Украины важнее ее ГТС, которой она и собирается шантажировать Россию.

 

 

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена