Тимошенко вместо денег: как Украина пытается шантажировать Россию

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

На Украине напряженно ожидают объявления решения Стокгольмского арбитражного суда по искам "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" друг к другу. В последние дни об этом заявили и премьер Владимир Гройсман, и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Суммы взаимных претензий исчисляются десятками миллиардов долларов. Решение Стокгольмского арбитражного суда будет объявлено до конца апреля (точной даты пока нет).

Эксперты считают, что это решение не может иметь обязательной силы для конкурирующих в суде сторон, и поэтому им все равно придется договариваться.

Тимошенко вместо денег

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил во вторник на пресс-конференции, что, в случае если Стокгольмский арбитраж вынесет решение не в пользу "Нафтогаза" по иску к нему "Газпрома", вместо денег государству придется передать России лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

По словам Гройсмана, судебный процесс между "Нафтогазом" и "Газпромом" является следствием подписания контакта Тимошенко. А поскольку "нам Россия все посчитала, что она подписывала, и поставила иск в суд на 40 миллиардов долларов, ну, придется передать Тимошенко вместо денег. Если она подписала, она и несет за это ответственность. <…> Другого варианта нет", — заявил премьер.

Действительно, история, которая привела "Газпром" и "Нафтогаз" в Стокгольмский арбитражный суд, началась в 2009 году, когда президентом Украины был Виктор Ющенко, а премьером Юлия Тимошенко. Хотя и тогда дело было не в газе, а в политике.

Тимошенко конфликтовала с Ющенко, и поэтому сорвала в конце 2008 года подписание очередного договора на поставки газа из России на Украину. 31 декабря из Москвы была отозвана делегация "Нафтогаза", готовившая этот договор. И Украина вошла в новый год без договора и без газа. Так тогдашний премьер Тимошенко пыталась дискредитировать президента Ющенко.

Сама Тимошенко вылетела в Москву 17 января 2009 года и подписала договор, доказав тем самым деловую недееспособность президента Украины и свое умение договариваться.

Правда, позже выяснилось, что параметры подписанного договора были крайне невыгодны Украине. Украина согласилась в течение 10 лет потреблять 50-52 миллиарда кубометров газа в год по цене существенно выше той, по которой "Газпром" продавал газ европейским потребителям. При этом договор обязывал Украину рассчитываться по формуле "бери или плати". То есть даже если Украина не выбирала законтрактованный газ, все равно должна была за него платить.

"В принципе, в этом нет ничего криминального. Такая мировая практика существует, и можно, например, переносить не выбранный в течение определенного периода газ на другие, будущие периоды. Например, с учетом будущего роста промышленного производства", — утверждает директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.

Но дело в том, что перспектив увеличения потребления газа у Украины не было. Как нет и сегодня. Наоборот, за прошедшие восемь лет Украина даже снизила потребление газа — почти в пять раз. Во-первых, из-за резкого уменьшения промышленного производства, во-вторых, начала наращивать собственную добычу. А после того как минувшей осенью Украина накопила газ в своих хранилищах, она заявила о прекращении потребления российского газа.

Дело о подделке документов

Позиция российской стороны вполне понятна: подписали — платите. Но на Украине, как теперь становится понятно, никто платить не собирался — ни тогда, ни тем более сейчас.

© РИА Новости. Алексей Дружинин Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Владимир Путин и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко во время церемонии подписания документов о возобновлении поставок российского газа через территорию Украины европейским потребителям. 2009 год

Кстати, в 2009 году это был чисто предвыборный ход Тимошенко. На Украине начиналась очередная президентская кампания, в которой Тимошенко собиралась участвовать. И Тимошенко хотела отличиться, заключив договор без Ющенко.

В той президентской гонке победил Виктор Янукович, а Тимошенко стала второй. Но дальше эта история развивалась уже по детективному сюжету.

Новое правительство, возглавляемое в 2010 году тогдашним премьером Николаем Азаровым, выяснило, что, подписывая договор с Россией на поставки газа, Юлия Тимошенко подделала документы.

Находясь в Москве, Тимошенко, прежде чем подписывать договор с "Газпромом", должна была согласовать эти условия с кабинетом министров. Кабинет министров эти условия не принял. Но у Тимошенко, тем не менее, на руках оказался протокол заседания правительства, где было сказано обратное. И Тимошенко договор подписала.

Правительство Азарова передало документы, свидетельствующие о махинациях Тимошенко, в Генпрокуратуру, против Тимошенко возбудили дело, в результате она была осуждена и отбывала срок в Харьковской женской колонии.

Во время государственного переворота 22 февраля 2014 года Юлия Тимошенко была досрочно освобождена новой властью. Потом, 28 февраля того же года, Киевский районный суд Харькова закрыл производство по ее уголовному делу в связи с отказом прокуроров от обвинения. А 14 апреля 2014 года Верховный суд Украины закрыл "газовое" дело Юлии Тимошенко, признав, что преступления не было.

Очевидно, что это было политическое решение. Ведь освобождали Тимошенко как безвинно пострадавшую от "режима Януковича". И про газ тогда никто не думал.

Как Украина провоцировала конфликт

Между тем "Газпром" исправно выставлял счета в соответствии с заключенным договором, а "Нафтогаз" их исправно не оплачивал. То есть оплачивал только ту часть газа, которую потреблял.

"Ну счета и счета, это же бумажки, — утверждает Землянский. — Не оплачивали и не будут оплачивать".

В принципе, вероятно, договориться можно было бы, если бы руководство Украины было готово к таким переговорам. Однако украинская сторона начала агрессивную антироссийскую политику, более того, заявила, что не собирается возвращать суверенный долг Украины России в размере 3 миллиардов долларов, который на Украине упорно называют "долгом Януковича".

Кроме того, "Нафтогаз" в одностороннем порядке увеличил цену на прокачку, то есть транзит газа по газотранспортной системе Украины (ГТС). Таким образом, "Нафтогаз" решил шантажировать "Газпром", вместо того чтобы договариваться о взаимоприемлемых условиях.

"Однако "Газпром" не может идти на увеличение цены транзита, потому что у него под тот договор заключены другие договора — о поставках газа европейским потребителям. А увеличение цены транзита влияет на конечную цену газа", — говорит Землянский.

В результате в июне 2014 года "Газпром" обратился в Стокгольмский арбитражный суд с иском к "Нафтогазу" о взыскании долга за поставленный в 2013-2014 годах газ по формуле "бери или плати" на сумму 5,3 миллиарда долларов.

В ответ "Нафтогаз" обратился с иском в тот же суд о ретроактивном (то есть с момента заключения договора) изменении цены, а следовательно, и о возмещении переплат, которые сделал с 2009-го по 2014 год.

В целом, как утверждают эксперты в украинских СМИ, претензии "Газпрома" к "Нафтогазу" составляют около 45,7 миллиарда долларов. А претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" — 17,9 миллиарда долларов.

Но денег у Украины на погашение долгов нет. А решение в пользу "Газпрома" ведет к банкротству "Нафтогаза" и дефолту Украины.

Но лучше договариваться

"На самом деле, Стокгольмский суд не может обязать одну из сторон изменять что-либо в уже заключенном договоре, — утверждает Землянский. — Не дело суда вмешиваться в отношения хозяйствующих субъектов. Все, что может сделать суд, — это рекомендовать сторонам прийти к взаимному соглашению и внести изменения в уже подписанный ими договор", — полагает эксперт.

То есть все это опять будет политика. Хотя вина в этой ситуации — исключительно украинская.

Будем откровенны: с нынешним руководством Украины у России договориться вряд ли получится. В Киеве все сделали, чтобы таких переговоров и таких договоренностей не было.

Поэтому, собственно, Россия и ищет пути диверсификации поставок газа в Европу. Например, занимается строительством "Южного потока", против которого так активно выступает Украина. Для Украины важнее ее ГТС, которой она и собирается шантажировать Россию.