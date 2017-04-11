В ЛНР назвали инициативу Порошенко о конфискации угля бандитскими методами

ЛУГАНСК, 11 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко стремится к бандитским методам, которые понравятся ультраправым радикалам, заявил во вторник РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе в Минске Родион Мирошник, комментируя инициативу Киева о конфискации угля из Донбасса.

Ранее представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко заявила, что Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны намерен вынести вопрос о конфискации угля, добытого на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

"Порошенко все больше стремится к бандитским методам, которые понравятся ультраправым радикалам. Но у таких методов есть один существенный изъян, это можно сделать только один раз, потом электростанции нужно будет переводить на топку кизяками (высушенный или переработанный навоз — ред.)", — заявил Мирошник.

По его мнению, Киев должен учитывать, что любой инвестор или кредитор будет примерять эту ситуацию на себя и "десять раз подумает, а стоит ли давать в долг или вкладывать инвестиции в экономику такого государства, где нормальным считается конфискация чужого имущества".

Мирошник считает, что нельзя сравнивать это предложение Порошенко и действия республик по введению временных администраций на предприятия в Донбассе. "Республики берут в управление отдельные предприятия, после того как Украина их вынудила своей блокадой, и не отменяют прав собственника на его имущество, а Порошенко предлагает ни много ни мало просто украсть чужую собственность. Видимо он именно так видит Украину в формате "правового государства", — подчеркнул Мирошник.