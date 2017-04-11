Один человек погиб при взрыве в турецком Диярбакыре

АНКАРА, 11 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Один человек погиб в результате взрыва в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции, сообщает во вторник телеканал Haberturk со ссылкой на источник в полиции.

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Ранее турецкие СМИ сообщили о мощном взрыве в районе Баглар Диярбакыра в 10.45 мск рядом с управлением полиции по борьбе с терроризмом. Взрыв прогремел в здании, где проводился ремонт полицейской бронетехники. Здание частично обрушилось. Турецкие СМИ сообщили о 10 раненых. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что взрыв не является терактом, он произошел во время ремонтных работ. Ранее сообщалось, что одной из наиболее вероятных причин ЧП мог стать взрыв газового баллона.

Погибший был гражданским служащим.

Диярбакыр считается неофициальной курдской столицей Турции, население города оценивается в 843 500 жителей, в основном курды. В городе и провинции Диярбакыр активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), против которой турецкие силы безопасности неоднократно проводили антитеррористические операции. В связи с этим регион не является туристическим направлением. После возобновления вооруженного конфликта с РПК в июле 2015 года МИД РФ не рекомендовал гражданам России посещать ряд провинций на юго-востоке Турции, в том числе Диярбакыр.