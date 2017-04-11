В Бельгии расцвели сразу два цветка-гиганта

БРЮССЕЛЬ, 11 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Редкий феномен отмечен в ботаническом саду фламандского города Мейзе в Бельгии, где зацвели сразу два так называемых "трупных цветка" (Titan Arum или Amorphophallus titanum), сообщила радиотелекомпания RTBF.

В высоту растения, являющиеся одними из самых больших на планете, достигают 143 сантиметров и 131 сантиметра соответственно.

Свое отталкивающее название Titan Arum получил благодаря испускаемому им зловонию, которое сравнивают с чем-то средним между запахом трупа и протухшей рыбы.

Titan Arum, любоваться которым рекомендуют исключительно при наличии носового платка, имеет выдающийся пестик желтого цвета, высота которого может достигать от полутора до трех метров и который обрамляет пурпурный венчик.

Вес растения-гиганта, которое цветет всего 72 часа и один раз в 5-10 лет, может достигать ста килограммов.

Titan Arum был открыт в 1878 году на индонезийском острове Суматра, жители которого и дали ему столь нелестное название. Искусственно его смогли вырастить всего в нескольких ботанических садах мира. Исходящий от цветка запах привлекает жуков-мертвоедов и мясных мух, которые его опыляют.