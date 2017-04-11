Минобороны НКР заявило о 50 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

ЕРЕВАН, 11 апр — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило во вторник о 50 нарушениях режима прекращения огня в регионе за минувшие сутки.
"Десятого апреля и в ночь на 11 апреля вооруженные силы Азербайджана 50 раз нарушили режим перемирия, произведя по армянским позициям свыше 1,62 тысячи выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", — говорится в сообщении.
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