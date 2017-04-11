Фийон рассказал, как решить миграционный кризис

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции, бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон заявил в интервью телеканалу France2, что контроль границ является единственным решением миграционного кризиса.

"Единственное решение — контроль границ, возврат на родину мигрантов без права на предоставление убежища", — сказал Фийон. По его словам, нужно принять тех, кого возможно, как можно быстрее рассмотреть их случаи — и оставить во Франции тех, у кого есть право на убежище, и отправить домой тех, у кого этого права нет.

Также он отметил, что расселение лагерей беженцев, как, например Кале, "стоит производить", но "нужно рассматривать проблему по существу", иначе будут возникать аналогичные ситуации.