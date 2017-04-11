В Баку заявили о 111 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки
09:1311.04.2017
(обновлено: 09:17 11.04.2017)
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БАКУ, 11 апр — РИА Новости, Вугар Гасанов. Минобороны Азербайджана заявило во вторник о 111 нарушениях режима прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе за минувшие сутки.
"Министерство обороны заявляет, что формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 111 раз", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>