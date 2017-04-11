В Японии опасаются угрозы использования химоружия Северной Кореей

ТОКИО, 11 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Угроза распространения и использования химического оружия исходит не только от Сирии, но и от Северной Кореи, такую точку зрения высказала министр обороны Японии Томоми Инада во вторник.
Инада отметила также, что "сдерживающий фактор США необходим для стабильности и мира в регионе", ответив таким образом на вопрос о направлении ударной авиагруппы США в район Корейского полуострова, и выразила надежду, что усилия США принесут результат.
На прошлой неделе США провели ракетный удар по авиабазе в Сирии, выпустив по ней 59 ракет типа "Томагавк", мотивируя это тем, что с этой базы якобы была проведена бомбардировка с использованием химического оружия, причем США не представили никаких доказательств. Это дало повод для обсуждения вопроса о возможности превентивного удара США по Северной Корее. В воскресенье поступило сообщение о том, что США направили ударную авиагруппу с авианосцем "Карл Винсон" к Корейскому полуострову. В группу также входят два эсминца и один крейсер с управляемыми ракетами на борту, способными перехватывать баллистические ракеты.