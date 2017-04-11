Губернатор Алабамы ушел в отставку из-за секс-скандала

ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Губернатор Алабамы Роберт Бентли сообщил в понедельник, что уходит в отставку на фоне секс-скандала.

"Я иногда терпел неудачу, но всегда пытался соответствовать высоким ожиданиям народа", — заявил губернатор, чью речь цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее Бентли признал себя виновным в суде в двух случаях нарушения закона о финансировании предвыборных кампаний. Вместо Бентли губернатором стал его заместитель Кей Айви.

В 2015 году Бентли был уличен во внебрачной связи, что считается крайне серьезной угрозой карьере любого политика в США. Кроме того, Бентли обвинили в том, что он использовал свои полномочия и средства из предвыборного фонда в попытке замять скандал. Жена Бентли, с которой он прожил около 50 лет, подала на развод. Ряд однопартийцев-республиканцев призвали Бентли уйти в отставку.

Бентли приговорили к 100 часам общественных работ и году условно. Он также должен возместить около 37 тысяч долларов ущерба.

Бентли, которому 74 года, был избран губернатором штата в 2010 году. Он был известен тем, что отказался от зарплаты на посту главы штата.