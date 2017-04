А судьи кто? Google решил отслеживать "фейковые новости"

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Андрей Веселов. Поисковик Google вслед за социальной сетью Facebook объявил о запуске функции проверки новостей, которая — в идеале — должна помочь читателям отделить проверенную, подлинную информацию от "фейков" — фальшивых новостей. Как отмечается в блоге компании, оценивать новости на достоверность будут сервисы PolitiFact и Snope. Кроме того, присоединиться к проверке может любое СМИ, которое через специальный алгоритм должно получить в системе Google статус "авторитетный источник информации".

Занимательная география от Google

В теории механизм будет работать открыто. Google будет показывать жалобы от пользователей и после — результат проверки этих жалоб участниками проекта. Тонкости как всегда в деталях: в пресс-службе Google РИА Новости сообщили, что для того, чтобы участвовать в программе интернет-ресурсу нужно установить на соответствующих страницах специальную метку ClaimReview. Но Google оставляет за собой право игнорировать такую метку, если компания посчитает, что ресурс не отвечает заявленным требованиям.

На сегодняшний день в число "авторитетов", которые уже работают в сети, патронируемой "Лабораторией Репортеров" при Университете Дьюка, вошло больше сотни компаний. Помимо CNN, The New York Times, BBC и The Guardian в этот список, например, вошел украинский портал Stopfake, который финансируется посольством Великобритании на Украине и МИД Чехии. В Грузии проверкой "фальшивых новостей" занимается Грузинская ассоциация реформ (GRASS), которая, в свою очередь, финансируется Фондом Германа Маршалла, Европейским фондом за демократию и посольством США в Грузии.

Таким образом, за отслеживанием "фейков" будут следить организации полностью или частично существующие на гранты западных фондов и правительств.

Компании и СМИ, которым доверяет Google, есть в Грузии, Литве, Латвии, Польше и целых четыре — на Украине. А вот белорусам и русским не повезло. Правильно или нет они пишут о своей жизни будут решать их соседи. Говорить об объективности тут явно не приходится. Тем более что "наблюдатели" активизировались сразу после резолюции о противодействии "российской пропаганде", которую Европейский парламент одобрил в ноябре 2016 года.

В Китае, который Google тоже не жалует, проверять точность источников пока будет только одна организация. А вот в Южной Корее за "фальшивыми новостями" следят уже три центра.

"Вы — фейковые новости!"

За время президентской предвыборной кампании в США обвинение конкурентов в производстве "фейков" стало самым обычным делом. В январе 2017 года уже избранный президент Дональд Трамп на пресс-конференции набросился на репортера CNN Джима Акосту: "Ваша организация отвратительна! Вы — фейковые новости! Я не дам вам возможность задать вопрос".

"Я считаю, что это позорно, это позор! Я говорю это, так как это то, что могли сделать и делали в нацистской Германии: взять и отправить фейковую, лживую информацию в публичное пространство", — горячился Трамп. На той же самой пресс-конференции президент США назвал популярный интернет-портал BuzzFeed "кучей мусора". Гнев Трампа вызвали сообщения BuzzFeed и CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников о том, что спецслужбы США располагают информацией, что некие "российские агенты" собрали компромат об избранном президенте-миллиардере.

Как оценить такую информацию (ведь ее невозможно проверить) на "фейковость"?

"Не всегда правду и ложь можно так вот запросто разложить по полочкам. Во многих случаях бывает, что долгое время нет достаточной информации, чтобы с уверенностью сказать, какое из конкурирующих утверждений на самом деле является истиной", — рассказывает Пауль Шраер, независимый немецкий журналист, расследовавший деятельность организации Correctiv, которая, как предполагается, будет заниматься фактчекингом для Facebook.

Взаимная интеграция на разных уровнях

В статье для Sputnik старший исследователь Американского института поведенческих исследований и технологий Роберт Эпштейн пишет: "Недавно я присутствовал на ежегодном семинаре по "фальшивым новостям" в одной из ведущих юридических школ в США. К концу дня эксперты, в том числе представители Google, Microsoft, The New York Times и BuzzFeed, не смогли даже согласиться с единым определением понятия "фальшивые новости".

Отсутствие единого понимания "фальшивых новостей" при желании их отлавливать и маркировать — только часть проблемы. Сами контролеры могут быть предвзяты. Во время все той же предвыборной кампании в США пользователи Интернета обратили внимание на то, что поисковик во время автозаполнения не предлагал негативные результаты для Хиллари Клинтон. В Google обвинения отвергли и заявили, что "не испытывают особой любви к Клинтон".

При этом из публикаций WikiLeaks выяснилось, что председатель совета директоров Google Эрик Шмидт лично составлял план действий для кандидата от демократов. В письме Шмидта Клинтон рассказывалось о различных моделях и стратегиях, которые для каждого избирателя помогут "вычислить вероятность его правильного выбора".

Налицо как минимум конфликт интересов. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж оценивал ситуацию гораздо более резко и однозначно: "Сначала у Google была сделка с администрацией Барака Обамы, руководители компании наносили визиты в Белый дом каждую неделю на протяжении последних четырех лет. Сейчас Google напрямую вовлечена в президентскую кампанию Хиллари Клинтон". "Google использует Госдепартамент — и наоборот. Это взаимная интеграция на разных уровнях", — добавил Ассанж.

По мнению Роберта Эпштейна, "Google сейчас является самой большой цензурой в мире. Выступая в качестве суперредактора для принятия решений о новостях, поисковик делает свою роль цензора все более очевидной".

"Все пользователи СМИ заинтересованы в том, чтобы быть обманутыми как можно меньше. Однако сам метод таит ряд проблем, которые в большинстве случаев умалчиваются, — говорит Пауль Шраер. — Во-первых, возникает вопрос о независимости того или иного контролера. Так, например, фактчекинг-команда портала Correctiv финансируется непосредственно миллиардером Джорджем Соросом, преследующим во многих странах политические цели. Именно в статьях на актуальные политические темы — к примеру, о терактах, войнах или госпереворотах — журналистское повествование часто определяют политические интересы".