А судьи кто? Google решил отслеживать "фейковые новости"

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Андрей Веселов. Поисковик Google вслед за социальной сетью Facebook объявил о запуске функции проверки новостей, которая — в идеале — должна помочь читателям отделить проверенную, подлинную информацию от "фейков" — фальшивых новостей. Как отмечается в блоге компании, оценивать новости на достоверность будут сервисы PolitiFact и Snope. Кроме того, присоединиться к проверке может любое СМИ, которое через специальный алгоритм должно получить в системе Google статус "авторитетный источник информации".
Занимательная география от Google
В теории механизм будет работать открыто. Google будет показывать жалобы от пользователей и после — результат проверки этих жалоб участниками проекта. Тонкости как всегда в деталях: в пресс-службе Google РИА Новости сообщили, что для того, чтобы участвовать в программе интернет-ресурсу нужно установить на соответствующих страницах специальную метку ClaimReview. Но Google оставляет за собой право игнорировать такую метку, если компания посчитает, что ресурс не отвечает заявленным требованиям."Лабораторией Репортеров" при Университете Дьюка, вошло больше сотни компаний. Помимо CNN, The New York Times, BBC и The Guardian в этот список, например, вошел украинский портал Stopfake, который финансируется посольством Великобритании на Украине и МИД Чехии. В Грузии проверкой "фальшивых новостей" занимается Грузинская ассоциация реформ (GRASS), которая, в свою очередь, финансируется Фондом Германа Маршалла, Европейским фондом за демократию и посольством США в Грузии.
Таким образом, за отслеживанием "фейков" будут следить организации полностью или частично существующие на гранты западных фондов и правительств.
В Китае, который Google тоже не жалует, проверять точность источников пока будет только одна организация. А вот в Южной Корее за "фальшивыми новостями" следят уже три центра.
"Вы — фейковые новости!"
За время президентской предвыборной кампании в США обвинение конкурентов в производстве "фейков" стало самым обычным делом. В январе 2017 года уже избранный президент Дональд Трамп на пресс-конференции набросился на репортера CNN Джима Акосту: "Ваша организация отвратительна! Вы — фейковые новости! Я не дам вам возможность задать вопрос".сообщения BuzzFeed и CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников о том, что спецслужбы США располагают информацией, что некие "российские агенты" собрали компромат об избранном президенте-миллиардере.
Как оценить такую информацию (ведь ее невозможно проверить) на "фейковость"?
"Не всегда правду и ложь можно так вот запросто разложить по полочкам. Во многих случаях бывает, что долгое время нет достаточной информации, чтобы с уверенностью сказать, какое из конкурирующих утверждений на самом деле является истиной", — рассказывает Пауль Шраер, независимый немецкий журналист, расследовавший деятельность организации Correctiv, которая, как предполагается, будет заниматься фактчекингом для Facebook.
Взаимная интеграция на разных уровнях
Отсутствие единого понимания "фальшивых новостей" при желании их отлавливать и маркировать — только часть проблемы. Сами контролеры могут быть предвзяты. Во время все той же предвыборной кампании в США пользователи Интернета обратили внимание на то, что поисковик во время автозаполнения не предлагал негативные результаты для Хиллари Клинтон. В Google обвинения отвергли и заявили, что "не испытывают особой любви к Клинтон".письме Шмидта Клинтон рассказывалось о различных моделях и стратегиях, которые для каждого избирателя помогут "вычислить вероятность его правильного выбора".
Налицо как минимум конфликт интересов. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж оценивал ситуацию гораздо более резко и однозначно: "Сначала у Google была сделка с администрацией Барака Обамы, руководители компании наносили визиты в Белый дом каждую неделю на протяжении последних четырех лет. Сейчас Google напрямую вовлечена в президентскую кампанию Хиллари Клинтон". "Google использует Госдепартамент — и наоборот. Это взаимная интеграция на разных уровнях", — добавил Ассанж.
"Все пользователи СМИ заинтересованы в том, чтобы быть обманутыми как можно меньше. Однако сам метод таит ряд проблем, которые в большинстве случаев умалчиваются, — говорит Пауль Шраер. — Во-первых, возникает вопрос о независимости того или иного контролера. Так, например, фактчекинг-команда портала Correctiv финансируется непосредственно миллиардером Джорджем Соросом, преследующим во многих странах политические цели. Именно в статьях на актуальные политические темы — к примеру, о терактах, войнах или госпереворотах — журналистское повествование часто определяют политические интересы".