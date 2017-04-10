Нобелевский лауреат Малала Юсуфзай станет самым молодым посланцем мира ООН

ООН, 10 апр — РИА Новости. Нобелевский лауреат и правозащитница Малала Юсуфзай станет неформальным посланником ООН, рассказал журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Сегодня генеральный секретарь (Антониу Гутерреш) назначит Малалу Юсуфзай посланцем мира ООН, она сосредоточит внимание на образование девочек", — сказал Дюжаррик.

По его словам, Юсуфзай станет самым молодым посланцем мира в истории ООН.

Юсуфзай стала всемирно известна благодаря блогу, который вела для телерадиокорпорации Би-би-си. В нем она рассказывала о своей жизни при режиме талибов, критиковала радикальное движение "Талибан" и отстаивала право девочек на образование. В 2012 году Юсуфзай в результате покушения получила тяжелейшие ранение в голову и пережила две сложных операции в Великобритании.

В 2014 году в Осло Юсуфзай получила Нобелевскую премию мира.

Сайт ООН в списке посланцев мира приводит 12 имен: дубайская принцесса Хайя, израильский дирижер Даниэль Баренбойм, китайский пианист Лан Лан, японская скрипачка Мидори Гото, американский виолончелист Йо-Йо Ма, бразильский писатель Пауло Коэльо, голливудские актеры Леонардо Ди Каприо, Майкл Дуглас, Эдвард Нортон и Шарлиз Терон, британская исследовательница дикой природы Джейн Гудолл и американский певец Стиви Уандер.

Посланцев мира назначают на двухлетний срок. Они призваны привлечь внимание мировой общественности к работе ООН.