Джигурду хотят исключить из союза кинематографистов Украины

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Национальный союз кинематографистов Украины планирует исключить актера Никиту Джигурду из своего состава за "антигосударственные высказывания" и получение паспорта самопровозглашенной ДНР, сообщила пресс-служба союза.

"Заслушав информацию председателя союза Тараса Ткаченко, секретариат правления НСКУ постановил исключить Никиту Джигурду из рядов НСКУ за антигосударственные высказывания по отношению к государству Украина", — говорится в сообщении.

Также Джигурду обвинили в "получения паспорта так называемой "ДНР", нарушения уставных положений союза и этических требований".

Постановление секретариата рассмотрят на ближайшем пленуме правления Нацсоюза кинематографии, который, согласно уставу союза, уполномочен принимать такие решения.

Джигурда в начале марта получил паспорт гражданина ДНР, однако позднее глава республики Александр Захарченко лишил его гражданства, сославшись на "техническую ошибку".