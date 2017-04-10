"Оппозиционный блок" заявил о слежке за депутатом Левочкиным со стороны МВД

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционный блок" заявила о слежке за Сергеем Левочкиным, заместителем председателя своей фракции в парламенте, обвинила в этом МВД Украины.

"Сотрудники спецподразделения "Титан" МВД, работающие с Левочкиным по договору охраны, неоднократно фиксировали слежку за его передвижениями и офисом, которая велась сотрудниками седьмого управления МВД, подчиняющегося министру Арсену Авакову. Сотрудники охраны народного депутата неоднократно официально сообщали о незаконной слежке за народным депутатом по линии 102", — говорится в сообщении на сайте партии в понедельник.

В материале отмечается, что в последние дни Левочкина преследовали одни и те же сотрудники МВД на автомобиле с номерами, снятыми с учета в 2010 году.

В частности, по данным партии, в прошедшую пятницу экипаж этого автомобиля был задержан сотрудниками охраны Левочкина, на место был вызван полицейский патруль. Однако экипаж автомобиля, чтобы избежать разбирательства с патрульной службой, использовали спецталон, выданный экс-главой национальной полиции Хатией Деканоидзе, поэтому патруль полиции отпустил задержанных, заявив, что это их коллеги – сотрудники полиции, сообщает партия.

"Оппозиционный блок" заявляет о незаконной слежке за народным депутатом Лёвочкиным, организованной руководством МВД", — говорится в сообщении.

Партия потребовала прекратить незаконные действия и наказать виновных.