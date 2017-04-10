В Калифорнии внедорожник наехал на пешеходов у церкви, есть погибшие

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Внедорожник наехал на группу пешеходов на автомобильной стоянке у церкви американского города Чино, штат Калифорния, два человека погибли, четверо ранены, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в воскресенье вечером по местному времени на парковке церкви East Sarang Community Church.

По данным полиции, водитель пытался выехать с территории стоянки, но слишком резко дал задний ход и въехал в группу пешеходов, после чего пересек парковку и врезался в здание церкви.

Две женщины были объявлены погибшими на месте происшествия, еще четверо госпитализированы. Согласно данным полиции, жизни пострадавших ничего не угрожает. Водитель автомобиля и пассажир также получили ранения, не представляющие угрозу для жизни. Проводится расследование инцидента.

.@SacOnScene Accident leaves two dead at East Sarang Community Church Parking lot in Chino. https://t.co/wn5KhDQU7S #SOSChino — Brenda Muro (@BrendaMTorre) 10 апреля 2017 г.

​