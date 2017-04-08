В Белграде протестный марш парализовал движение транспорта

БЕЛГРАД, 8 апр — РИА Новости. Десятки тысяч человек приняли участие в антиправительственной акции и протестном марше в субботу в Белграде и выдвинули требования о смене правительства во главе с премьером Александром Вучичем, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Днем на улицы Белграда вместе с объединениями студентов впервые официально вышли профсоюзы военнослужащих вооруженных сил и сотрудников полиции Сербии на так называемый "Протест против диктатуры".

После сбора в полдень (около 13.00 мск) у здания правительства толпа демонстрантов прошла порядка пяти километров от центра города через Бранков мост к правительственному комплексу Палате Сербия, где располагается часть министерств, в том числе МВД.

По неофициальным оценкам полиции, через мост перешло около 10 тысяч человек, сами организаторы называют цифру в 70-80 тысяч участников. Радио и телевидение Сербии сообщило лишь о двух тысячах.

Свистки, дудки и речевки с оскорблениями в адрес победившего на прошедших президентских выборах с результатом 55,06% премьера Вучича звучали на протяжении всего шествия. Организаторы также доставили динамики, из которых звучала композиция "Система тебе врет" популярной местной рэп-группы "Белградский синдикат".

Движение транспорта в центральной части города было на несколько часов парализовано. Пассажиры были вынуждены выходить из остановившихся автобусов и трамваев и идти пешком.

"Есть две Сербии: одна, в которой они, и другая, в которой мы. Они называют членов профсоюза предателями, а сами приглашают (бывшего канцлера ФРГ Герхарда) Шредера в день годовщины бомбардировок Сербии… Сербская армия всегда будет со своим народом!", — заявил глава профсоюза военнослужащих Армии Сербии Новица Антич.

Председатель профсоюза полиции Сербии Велько Мийайлович также выступил, осудив коррупцию в МВД и трудоустройство по линии правящей Сербской прогрессивной партии. Он поклонился с импровизированной сцены демонстрантам и студентам и сказал, что они "будущее Сербии".

Основными требованиями организаторов протеста, которые обнародовало "Студенческое движение города Нови-Сада", является смена членов Республиканской избирательной комиссии, отставка председателя Скупщины (парламента) Майи Гойкович, увольнение руководства национального телевидения РТС и проведение внеочередных парламентских выборов и смена власти.

Несмотря на большое число участников, сообщений об инцидентах в ходе демонстрации нет. Члены силовых профсоюзов организовали собственных активистов, которым поручили следить за порядком в ходе акции.

Участники, как и в предыдущие дни, собрались на акцию через социальные сети. Страница акции в Facebook называется "Протест против диктатуры", на ней размещен призыв выйти на улицы и показать, что "АВ (Александр Вучич) — не наш президент".