Иракская разведка сообщила о ликвидации в Мосуле двух командиров ИГ* из РФ

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Иракская военная разведка сообщила о ликвидации в Мосуле двух командиров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) родом из России, передает иракский телеканал Alsumaria со ссылкой на официальное заявление.

Как сообщили разведчики, ликвидацию провели самолеты международной коалиции во главе с США в западной части Мосула, где с февраля продолжается наступление против ИГ.

"На основании информации управления военной разведки авиация международной коалиции нанесла удар по машине, перевозившей нескольких командиров ИГ иностранного происхождения… в западной части Мосула", — цитирует канал заявление разведки.

По ее сообщению, были убиты три командира ИГ, первый из которых указан как "Абу Хузайфа русской национальности", ответственный за связи и тыл, а второй — как "Абу Тамара чеченской национальности", руководитель неких спецотрядов в составе группировки. Национальность третьего командира, некого "аль-Матьюти", не сообщается.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.