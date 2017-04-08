РПК взяла ответственность за две атаки на турецких силовиков

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Отряды HPG (боевое крыло запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана) взяли на себя ответственность за две атаки на позиции силовиков на востоке Турции, говорится в пресс-релизе организации, поступившем в РИА Новости.

Так, днем 6 апреля бойцы HPG обстреляли турецких солдат, высадившихся с вертолетов около деревни Хаккари Гевер (Hakkari's Gever) в провинции Юксекова. Точное количество пострадавших солдат неизвестно.

В тот же день женщины-партизаны из отрядов YJA-Star (входят в HPG) атаковали армейский блокпост в селе Челе (Çelê) провинции Хаккари. В ответ силовики открыли огонь из минометов.

В качестве ответной меры турецкая авиация нанесла удары по базам HPG в горах Кандиль на территории соседнего Ирака. Были обстреляны деревни Элиреше (Elireşê) и Мерванос (Mervanos) и Шуке (Şukê). После бомбардировки два курдских партизана пропали без вести.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских лиц. Генштаб Турции сообщил об уничтожении за этот период около 10 тысяч членов РПК. Курды называют эти данные завышенными.