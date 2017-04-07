Глава ДНР пообещал вскоре запустить предприятия с внешним управлением

ЗУГРЭС (Донецкая область, Украина), 7 апр — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко сообщил, что предприятия, на которых введено внешнее управление, могут заработать со следующей недели, все необходимое для этого уже сделано.

Ранее власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду региона ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

"Подписаны все необходимые контракты, и на следующей неделе должно прийти первое сырье, которое позволит запустить первый металл на Енакиевском металлургическом заводе. После того, как он запустится, все предприятия начнут работать", — сказал Захарченко журналистам.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

Позднее Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) одобрил предложение президента Украины Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.