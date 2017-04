Американский ведущий назвал ракетный удар по базе в Сирии "красивым"

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Ведущий американского телеканала MSNBC Брайан Уильямс (Brian Williams) в прямом эфире назвал кадры ракетного удара США по авиабазе в Сирии "красивыми".

Уильямс употребил прилагательное более трех раз за тридцать секунд.

good thing we don't have govt-controlled media in this country pic.twitter.com/fLkt9lQZa6 — Adam H. Johnson (@adamjohnsonNYC) 7 апреля 2017 г.

"Давайте перейдем к деталям. Мы видим эти красивые ночные изображения с палуб авианосцев ВМС США в восточной части Средиземного моря. Не могу не процитировать великого Леонарда Коэна (канадский певец — ред.): "Как красивы наши оружия". Это красивые кадры", — заявил ведущий.

Под цитатой из Коэна подразумеваются слова песни First We Take Manhattan: "Я иду по зову из рая. Под родимым пятном своим. Так красивы наши оружия, знаю. Мы возьмем Манхеттен, а затем Берлин".

(I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First we take Manhattan, than we take Berlin)

Пользователи Twitter возмутились репликой Уильямса.

"Забавно, когда люди, которые ни разу не были на войне или там, куда падают снаряды, могут считать, что это красиво", — пишет archer.

"Brian Williams" Funny how people who've never been in war, or on the receiving end of a cruise missile, can think it's "beautiful". — archer (@ncnative46) 7 апреля 2017 г.

"Это так отвратительно. Оружие — это ни разу не красиво. Это инструмент смерти, а не красоты!!" — написал Joe Marshall.

"С радостью бы ударил Брайана Уильямса по лицу. Как бомбардировка вообще может быть красивой? И демократы, и республиканцы любят такое", — негодует пользователь Brian Crouse.

Журналисты обратили внимание на то, как события в Сирии освещаются в других американских СМИ. На канале Fox аналитик заявил, что Трамп в данной ситуации повел себя как "Робокоп" и "новый шериф в городе", а на CNN операцию США сравнили со студенческим баскетболом.