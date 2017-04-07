Клинтон назвала причиной поражения Трампу на выборах женоненавистничество

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что женоненавистничество "безусловно" сыграло свою роль в президентской гонке 2016 года, передает агентство Рейтер.

"Безусловно, женоненавистничество сыграло свою роль. Это просто нужно признать", — сказала Клинтон, выступая на саммите "Женщины мира" в Нью-Йорке. По ее словам, "травля" и "переход на личности" могут сломить дух и заставить почувствовать свою несостоятельность.

Клинтон 8 ноября прошлого года проиграла президентские выборы республиканцу Дональду Трампу.