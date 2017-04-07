В ДНР сообщили о ранении жительницы при обстреле со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате ночного обстрела Тельмановского района на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявили в пятницу в Минобороны ДНР.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске ранее согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. При этом стороны конфликта в Донбассе уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"В результате… обстрела из артиллерии со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины) ранение получила жительница населенного пункта Шевченко 1994 года рождения. В настоящее время она прооперирована и находится в больнице города Тельманово", — заявил журналистам представитель Минобороны ДНР.

В ведомстве отметили, что обстрел был около 03.00 (совпадает с мск).