В ЛНР заявили о провокациях СБУ в Луганске в 2014 году

ЛУГАНСК, 6 апр — РИА Новости. Замминистра госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Басов заявил, что непрофессиональные действия руководителей Службы безопасности Украины в Луганской области спровоцировали протестующих в Луганске на захват административных зданий в 2014 году.

Шестого апреля 2014 года митингующие в Луганске захватили здание Службы безопасности Украины, выдвинув правительству Украины ряд требований, в том числе освобождения политзаключенных и расширения полномочий регионов.

"По той информации, которой я располагаю, события 6 апреля были логическим завершением той череды событий, которые происходили на территории Луганской области с участием луганского управления", — рассказал Басов в интервью, опубликованном на сайте министерства.

По его словам, сразу после смены власти в Киеве в 2014 году были заменены все руководители ключевых подразделений СБУ Луганской области, в том числе и начальник управления. "Трудно давать оценку профессионализму его действий, но по той ситуации, которая стала катализатором начала протестных движений в Луганской области и послужила толчком к захвату здания СБУ протестующими, послужили определенные материалы по оперативно-служебной деятельности сотрудников луганского управления", — заявил спикер.

По утверждению Басова, новый руководитель инсценировал вскрытие подпольной сети "сепаратистов", которые якобы с оружием в руках хотели свергнуть законную власть на территории Луганска путем вооруженного переворота. "В сети был выложен ролик, где во внутреннем дворе управления СБУ в Луганской области было разложено большое количество предметов, похожих на образцы различного стрелкового оружия и боеприпасов, но по свидетельству многих сотрудников управления никакого оружия не было", — заявил замминистра в Луганске.

Басов уточнил, что именно по указанию руководителя СБУ Луганской области были собраны макеты вооружений, после чего прошли первые аресты и задержания митингующих. "По надуманным причинам они были обвинены в "сепаратизме" и в подготовке к началу вооруженного восстания. Собственно говоря, это послужило толчком к тому, что люди вышли на улицы и начали высказывать свои законные требования", — заявил Басов. Он уточнил, что в последующем представители СБУ не вышли на переговоры с демонстрантами и не попытались путем переговоров урегулировать конфликт, чем усугубили положение.