Конгресс США проведет расследование в отношении главы комитета по разведке

ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Комитет по этике палаты представителей конгресса США намерен выяснить, разгласил ли секретную информацию глава комитета по разведке палаты представителей республиканец Дэвин Нунес, который руководил расследованием о якобы вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году.

Ранее в четверг Нунес заявил, что в связи с разбирательством вокруг его действий, он берет временный самоотвод в расследовании.

"Комитету (по этике) известно о публичных обвинениях, что представитель Девин Нунес мог раскрыть без разрешения секретную информацию в нарушение правил палаты, законов, правил и других стандартов поведения. Комитет… расследует (действия Нунеса – ред.) и собирает дополнительную информацию относительно этих обвинений", — говорится в заявлении комитета.

США все последние месяцы обвиняют РФ в попытке оказания влияния на выборы в ноябре 2016 года. В Москве называют данные обвинения безосновательными. Расследование "вмешательства России" в выборы США расследуют комитеты по разведке обеих палат конгресса.

В марте Нунес сообщил со ссылкой на источники, что сотрудников Трампа прослушивали в ходе предвыборной кампании, как утверждал ранее президент в Twitter. Однако, по словам Нунеса, речь шла о "законной" прослушке, под которую сотрудники Трампа попали лишь случайно. После этого сам конгрессмен оказался под огнем критики коллег, которые обвинили его в нарушении этических норм, поскольку Нунес ознакомил Трампа с материалами расследования прежде, чем рассказать о них членам конгресса.