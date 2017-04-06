В ДНР заявили о росте числа ложных сообщений о подготовке терактов

ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Министерство госбезопасности ДНР заявило о росте числа ложных сообщений о готовящихся терактах: с начала года поступило 10 таких сообщений.

"Министерство государственной безопасности и МВД ДНР предупреждают об участившихся случаях ложных сообщений о планируемых актах терроризма. С начала 2017 года зафиксировано более 10 сообщений", — говорится в сообщении пресс-службы МГБ ДНР.

Как заявили в ведомстве, цель таких сообщений — "отвлечение внимания, сил и средств силовых структур от реальных угроз". В ведомстве добавили, что по подозрению в передачи ложных сообщений о готовящихся терактах недавно был задержан сотрудник компании "Вода Донбасса".

"Мы предупреждаем: подача заведомо ложных сообщений об акте терроризма — это уголовное преступление, наказание за которое предусмотрено уголовным кодексом ДНР", — добавили в ведомстве.