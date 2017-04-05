Прослушка штаба Трампа: как работают "Пять глаз"

Илья Плеханов, для РИА Новости

В Соединенных Штатах не утихают скандалы, связанные с возможной прослушкой спецслужбами США сотрудников избирательного штаба Дональда Трампа.

"Обвинения в том, что представители администрации Обамы как-то использовали данные, полученные спецслужбами, в политических целях, являются абсолютно недостоверными", — сообщила во вторник бывший советник президента Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс в эфире канала MSNBC.

Все началось еще 4 марта. Дональд Трамп написал в Twitter, что президент Барак Обама нарушил закон, когда спецслужбы установили слежку за его предвыборным штабом. Весь месяц по этому вопросу безостановочно высказываются представители ФБР, Белого дома, конгресса США, политические обозреватели и правозащитники.

Проблемы две: во-первых — прослушка должна быть формально санкционирована, во-вторых — имена находящихся в разработке американских граждан по закону не должны предаваться огласке в СМИ или утекать в другие спецслужбы и госорганы страны.

Сьюзан Райс обвиняют в причастности к этой утечке и использовании своего служебного положения в политических целях.

"Помощь друга"?

Вся эта шумиха и внутренние разборки политической элиты США, помимо всего прочего, пролили свет на еще одну интересную международную договоренность. В марте же бывший судья Верховного суда штата Нью-Джерси, старший судебный аналитик американского телеканала Fox News Channel Эндрю Наполитано заявил, что его источники в разведке США рассказали о просьбе администрации Обамы к британской службе GCHQ прослушивать Трампа, чтобы "на этом не было американских отпечатков пальцев".

Центр правительственной связи (GCHQ), по сути — британская служба радиоэлектронной разведки и защиты информации, в редком публичном комментарии отвергло обвинения, заявив, что все это бессмысленные нелепые глупости, и их надо игнорировать. Наполитано временно отстранили от работы, а пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер и советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер извинились перед британскими властями.

Долгое эхо холодной войны

Тем не менее вопрос сотрудничества американских и британских спецслужб в слежке за гражданами стран-союзников встал на повестку дня, а в американских и британских СМИ активно и по сей день обсуждают работу спецслужб в рамках альянса "Пять глаз".

Тесное сотрудничество британских и американских спецслужб продолжается уже много десятилетий. Вместе со службами из Австралии, Новой Зеландии и Канады они формируют разведывательный альянс, который называется "Пять глаз".

Соглашение о сотрудничестве разведок США и Великобритании и обмене разведданными было достигнуто еще в 1940 году Черчиллем и Рузвельтом. В 1946 году было достигнуто формальное двухстороннее соглашение (UKUSA), к которому позже присоединились Канада (1948 год), Австралия и Новая Зеландия (1956 год). Ряд других стран (Норвегия, Дания, Западная Германия) также привлекались к обмену разведданными, но имели статус "третьих сторон" в этом альянсе.

В 2009 году Франция хотела присоединиться к "Пяти глазам", но члены альянса не захотели видеть ее полноправным членом. Существуют и альянсы "Девять глаз" (пять упомянутых стран плюс Норвегия, Дания, Голландия, Франция), "14 глаз", "41 глаз", но все они даже близко не настолько тесны в обмене информацией, как ядро "Пяти глаз".

© AFP 2017/ Stan Honda Люди идут среди обломков после разрушения башни Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке

"Пять глаз" после окончания Второй мировой войны сосредоточились на слежке за СССР, Китаем и странами Варшавского договора. Альянс "Пять глаз" был напрямую связан с созданием ставшей знаменитой системы глобального слежения "Эшелон". Обмен информацией шел во времена Вьетнамской войны, Фолклендской войны, Войны в Заливе, операции в Ливии по свержению Каддафи. После событий 9/11 альянс сосредоточился на войне с глобальным террором и глобальной слежкой.

Разоблачения Эдварда Сноудена показали, что "Пять глаз" использовали такие получившие широкую огласку в СМИ системы слежения, как PRISM, Xkeyscore, Tempora, MUSCULAR и STATEROOM.

Свой жар, но чужими руками

С разгаром войны против терроризма, ростом мобильности своих граждан, идущим валом информации страны "Пяти глаз" все теснее сотрудничали друг с другом и работали уже не только по внешним противникам, но и искали угрозы, исходящие от своих собственных граждан.

С 2007 года Агентство национальной безопасности (АНБ) США получило право следить и хранить информацию в своих базах данных о гражданах Великобритании. До этого Великобритания была против создания подобных массивов информации в США, разрешая лишь хранение информации о стационарных телефонных номерах своих граждан. В 2005 году в АНБ обсуждалась возможность собирать данные на граждан всех стран альянса "Пять глаз" без уведомления союзников.

В 2013 году Эдвард Сноуден также раскрыл ряд документов, содержащих детали платежей, полученных британским GCHQ от АНБ. Британская The Guardian в своей статье "Центр правительственной связи: в строго засекреченном мире крупнейшей разведслужбы Великобритании" подробно рассказала о сотрудничестве и иерархии отношений двух служб.

По данным Сноудена, вся суть наднационального альянса в том, чтобы обходить внутренние законодательства и организовывать слежку за своими гражданами руками разведслужб стран — союзников по альянсу "Пять глаз".

После разоблачений Сноудена с 2013 года правозащитники обрушились с критикой на альянс, обвиняя его в том, что он провоцирует страны "выполнять грязную работу" на подряде и следить за гражданами союзников. В Канаде судьи были возмущены, что спецслужбы страны делегируют слежку за канадскими гражданами другим государствам в рамках альянса.

В 1983 году канадские спецслужбы следили за членами британского кабинета министров по просьбе Маргарет Тэтчер. Как выясняется с ходом времени, уже с 1980-х американцы следили за канадцами, канадцы за американцами, австралийцы за новозеландцами и т.д. и т.п. Работу АНБ и Новой Зеландии показательно и подробно описал Ники Хейгер в статье " Цена членства в клубе "Пять глаз" — массовый шпионаж за дружественными странами ". В Европейском союзе также высказали беспокойство, что члены "Пяти глаз" делятся между собой информацией о гражданах ЕС.

За последние годы подобных инцидентов было много. И хотя британцы сегодня категорически отрицают, что могли быть причастны к слежке за предвыборным штабом Дональда Трампа, "осадочек остается".