США
5.045 апреля18:20МСК
USD55.89-0.66
EUR59.69-0.55
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Прослушка штаба Трампа: как работают "Пять глаз"

17:0505.04.2017
(обновлено: 17:25 05.04.2017)
07710
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Evan Vucci

Илья Плеханов, для РИА Новости

В Соединенных Штатах не утихают скандалы, связанные с возможной прослушкой спецслужбами США сотрудников избирательного штаба Дональда Трампа.

Госсекретарь США Джон Керри и советник Барака Обамы по вопросам национальной безопасности Сьюзан Райс. Архивное фото
© AP Photo/ Jacquelyn Martin
Экс-советник Обамы Райс отрицает причастность к утечкам в спецслужбах
"Обвинения в том, что представители администрации Обамы как-то использовали данные, полученные спецслужбами, в политических целях, являются абсолютно недостоверными", — сообщила во вторник бывший советник президента Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс в эфире канала MSNBC.

Все началось еще 4 марта. Дональд Трамп написал в Twitter, что президент Барак Обама нарушил закон, когда спецслужбы установили слежку за его предвыборным штабом. Весь месяц по этому вопросу безостановочно высказываются представители ФБР, Белого дома, конгресса США, политические обозреватели и правозащитники.

Проблемы две: во-первых — прослушка должна быть формально санкционирована, во-вторых — имена находящихся в разработке американских граждан по закону не должны предаваться огласке в СМИ или утекать в другие спецслужбы и госорганы страны.

Сьюзан Райс обвиняют в причастности к этой утечке и использовании своего служебного положения в политических целях.

© AFP 2017/ Chris Kleponis
Советник президента Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс. 10 января 2017 года

"Помощь друга"?

Картер Пейдж. Архивное фото
© AP Photo/ Pavel Golovkin, File
Экс-советник Трампа рассказал о контактах с "российскими разведчиками"
Вся эта шумиха и внутренние разборки политической элиты США, помимо всего прочего, пролили свет на еще одну интересную международную договоренность. В марте же бывший судья Верховного суда штата Нью-Джерси, старший судебный аналитик американского телеканала Fox News Channel Эндрю Наполитано заявил, что его источники в разведке США рассказали о просьбе администрации Обамы к британской службе GCHQ прослушивать Трампа, чтобы "на этом не было американских отпечатков пальцев".

Центр правительственной связи (GCHQ), по сути — британская служба радиоэлектронной разведки и защиты информации, в редком публичном комментарии отвергло обвинения, заявив, что все это бессмысленные нелепые глупости, и их надо игнорировать. Наполитано временно отстранили от работы, а пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер и советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер извинились перед британскими властями.

Стопка газет. Архивное фото
© Fotolia/ selling
WT: СМИ пишут о связях Трампа с РФ, чтобы отвлечь внимание от "Обамагейта"
Тем не менее вопрос сотрудничества американских и британских спецслужб в слежке за гражданами стран-союзников встал на повестку дня, а в американских и британских СМИ активно и по сей день обсуждают работу спецслужб в рамках альянса "Пять глаз".

Долгое эхо холодной войны

Тесное сотрудничество британских и американских спецслужб продолжается уже много десятилетий. Вместе со службами из Австралии, Новой Зеландии и Канады они формируют разведывательный альянс, который называется "Пять глаз".

Соглашение о сотрудничестве разведок США и Великобритании и обмене разведданными было достигнуто еще в 1940 году Черчиллем и Рузвельтом. В 1946 году было достигнуто формальное двухстороннее соглашение (UKUSA), к которому позже присоединились Канада (1948 год), Австралия и Новая Зеландия (1956 год). Ряд других стран (Норвегия, Дания, Западная Германия) также привлекались к обмену разведданными, но имели статус "третьих сторон" в этом альянсе.

В 2009 году Франция хотела присоединиться к "Пяти глазам", но члены альянса не захотели видеть ее полноправным членом. Существуют и альянсы "Девять глаз" (пять упомянутых стран плюс Норвегия, Дания, Голландия, Франция), "14 глаз", "41 глаз", но все они даже близко не настолько тесны в обмене информацией, как ядро "Пяти глаз".

Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Архивное фото
© AP Photo/ J. Scott Applewhite
Пелоси выступила за самоотвод Нунеса в деле о "влиянии России" на выборы
"Пять глаз" после окончания Второй мировой войны сосредоточились на слежке за СССР, Китаем и странами Варшавского договора. Альянс "Пять глаз" был напрямую связан с созданием ставшей знаменитой системы глобального слежения "Эшелон". Обмен информацией шел во времена Вьетнамской войны, Фолклендской войны, Войны в Заливе, операции в Ливии по свержению Каддафи. После событий 9/11 альянс сосредоточился на войне с глобальным террором и глобальной слежкой.

© AFP 2017/ Stan Honda
Люди идут среди обломков после разрушения башни Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке

Разоблачения Эдварда Сноудена показали, что "Пять глаз" использовали такие получившие широкую огласку в СМИ системы слежения, как PRISM, Xkeyscore, Tempora, MUSCULAR и STATEROOM.

Свой жар, но чужими руками

С разгаром войны против терроризма, ростом мобильности своих граждан, идущим валом информации страны "Пяти глаз" все теснее сотрудничали друг с другом и работали уже не только по внешним противникам, но и искали угрозы, исходящие от своих собственных граждан.

Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В Конгрессе получили информацию о прослушке Трампа в Белом доме
С 2007 года Агентство национальной безопасности (АНБ) США получило право следить и хранить информацию в своих базах данных о гражданах Великобритании. До этого Великобритания была против создания подобных массивов информации в США, разрешая лишь хранение информации о стационарных телефонных номерах своих граждан. В 2005 году в АНБ обсуждалась возможность собирать данные на граждан всех стран альянса "Пять глаз" без уведомления союзников.

В 2013 году Эдвард Сноуден также раскрыл ряд документов, содержащих детали платежей, полученных британским GCHQ от АНБ. Британская The Guardian в своей статье "Центр правительственной связи: в строго засекреченном мире крупнейшей разведслужбы Великобритании" подробно рассказала о сотрудничестве и иерархии отношений двух служб.

По данным Сноудена, вся суть наднационального альянса в том, чтобы обходить внутренние законодательства и организовывать слежку за своими гражданами руками разведслужб стран — союзников по альянсу "Пять глаз".

После разоблачений Сноудена с 2013 года правозащитники обрушились с критикой на альянс, обвиняя его в том, что он провоцирует страны "выполнять грязную работу" на подряде и следить за гражданами союзников. В Канаде судьи были возмущены, что спецслужбы страны делегируют слежку за канадскими гражданами другим государствам в рамках альянса.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
Нунес заявил, что в полученных им в Белом доме документах нет ничего про РФ
В 1983 году канадские спецслужбы следили за членами британского кабинета министров по просьбе Маргарет Тэтчер. Как выясняется с ходом времени, уже с 1980-х американцы следили за канадцами, канадцы за американцами, австралийцы за новозеландцами и т.д. и т.п. Работу АНБ и Новой Зеландии показательно и подробно описал Ники Хейгер в статье "Цена членства в клубе "Пять глаз" — массовый шпионаж за дружественными странами". В Европейском союзе также высказали беспокойство, что члены "Пяти глаз" делятся между собой информацией о гражданах ЕС.

За последние годы подобных инцидентов было много. И хотя британцы сегодня категорически отрицают, что могли быть причастны к слежке за предвыборным штабом Дональда Трампа, "осадочек остается".

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена