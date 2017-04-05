Прослушка штаба Трампа: как работают "Пять глаз"

Илья Плеханов, для РИА Новости
В Соединенных Штатах не утихают скандалы, связанные с возможной прослушкой спецслужбами США сотрудников избирательного штаба Дональда Трампа.
Все началось еще 4 марта. Дональд Трамп написал в Twitter, что президент Барак Обама нарушил закон, когда спецслужбы установили слежку за его предвыборным штабом. Весь месяц по этому вопросу безостановочно высказываются представители ФБР, Белого дома, конгресса США, политические обозреватели и правозащитники.
Проблемы две: во-первых — прослушка должна быть формально санкционирована, во-вторых — имена находящихся в разработке американских граждан по закону не должны предаваться огласке в СМИ или утекать в другие спецслужбы и госорганы страны.
Сьюзан Райс обвиняют в причастности к этой утечке и использовании своего служебного положения в политических целях.
"Помощь друга"?
Центр правительственной связи (GCHQ), по сути — британская служба радиоэлектронной разведки и защиты информации, в редком публичном комментарии отвергло обвинения, заявив, что все это бессмысленные нелепые глупости, и их надо игнорировать. Наполитано временно отстранили от работы, а пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер и советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер извинились перед британскими властями.
Долгое эхо холодной войны
Тесное сотрудничество британских и американских спецслужб продолжается уже много десятилетий. Вместе со службами из Австралии, Новой Зеландии и Канады они формируют разведывательный альянс, который называется "Пять глаз".
Соглашение о сотрудничестве разведок США и Великобритании и обмене разведданными было достигнуто еще в 1940 году Черчиллем и Рузвельтом. В 1946 году было достигнуто формальное двухстороннее соглашение (UKUSA), к которому позже присоединились Канада (1948 год), Австралия и Новая Зеландия (1956 год). Ряд других стран (Норвегия, Дания, Западная Германия) также привлекались к обмену разведданными, но имели статус "третьих сторон" в этом альянсе.
В 2009 году Франция хотела присоединиться к "Пяти глазам", но члены альянса не захотели видеть ее полноправным членом. Существуют и альянсы "Девять глаз" (пять упомянутых стран плюс Норвегия, Дания, Голландия, Франция), "14 глаз", "41 глаз", но все они даже близко не настолько тесны в обмене информацией, как ядро "Пяти глаз".
Разоблачения Эдварда Сноудена показали, что "Пять глаз" использовали такие получившие широкую огласку в СМИ системы слежения, как PRISM, Xkeyscore, Tempora, MUSCULAR и STATEROOM.
Свой жар, но чужими руками
С разгаром войны против терроризма, ростом мобильности своих граждан, идущим валом информации страны "Пяти глаз" все теснее сотрудничали друг с другом и работали уже не только по внешним противникам, но и искали угрозы, исходящие от своих собственных граждан.
В 2013 году Эдвард Сноуден также раскрыл ряд документов, содержащих детали платежей, полученных британским GCHQ от АНБ. Британская The Guardian в своей статье "Центр правительственной связи: в строго засекреченном мире крупнейшей разведслужбы Великобритании" подробно рассказала о сотрудничестве и иерархии отношений двух служб.
По данным Сноудена, вся суть наднационального альянса в том, чтобы обходить внутренние законодательства и организовывать слежку за своими гражданами руками разведслужб стран — союзников по альянсу "Пять глаз".
После разоблачений Сноудена с 2013 года правозащитники обрушились с критикой на альянс, обвиняя его в том, что он провоцирует страны "выполнять грязную работу" на подряде и следить за гражданами союзников. В Канаде судьи были возмущены, что спецслужбы страны делегируют слежку за канадскими гражданами другим государствам в рамках альянса.
За последние годы подобных инцидентов было много. И хотя британцы сегодня категорически отрицают, что могли быть причастны к слежке за предвыборным штабом Дональда Трампа, "осадочек остается".