В НАТО отмечают высокий риск дальнейшей эскалации в Донбассе

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Риск дальнейшей эскалации ситуации на востоке Украины остается высоким, заявила заместитель председателя Парламентской ассамблеи НАТО, замглавы межпарламентского совета Украина-НАТО Раса Юнкевичене (Литва).
”Ситуация с безопасностью в Украине остается напряженной, и риск дальнейшей эскалации напряженности высок”, — заявила в среду в Киеве во время заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО Юнкевичене, слова которой приводит украинское информагентство УНИАН.
Говоря о сотрудничестве между НАТО и Украиной, она отметила, что ”Украина является единственным партнером, вносивший и вносящий свой вклад во все операции НАТО, в силы реагирования НАТО”.
”Но я чувствую, что только сейчас мы начинаем пересматривать наши подходы для того, чтобы весь потенциал этого сотрудничества использовать в полной мере”, — сказала она.
Основная идея этого плана, добавила она, заключается в том, что независимая и свободная Украина является ”ключом к европейской безопасности”.
”Нас также беспокоят признаки расширения российской активности в Черноморском регионе”, — сказала Юнкевичене.
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