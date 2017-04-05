США беспокоятся, что время на решение северокорейской проблемы уходит

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Время на решение северокорейской проблемы уходит, США готовы к любым мерам, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

"Часы тикают, время уходит… Время уходит, и мы рассматриваем все возможности", — сказал представитель Белого дома.

По его словам, президент США Дональд Трамп затронет тему КНДР и потенциального влияния Пекина на Пхеньян в ходе встречи с китайским лидером Си Цзиньпином 6-7 апреля.

С начала этого года северокорейские военные неоднократно осуществляли пуски баллистических ракет. Последний пуск четырех ракет, предположительно, нового типа, был проведен в начале марта. Три из них упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было.