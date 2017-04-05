Эксперты назвали стоимость разминирования освобожденных районов Ирака

ООН, 5 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. На разминирование территорий Ирака, освобожденных от боевиков и террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России), необходимо до 180 миллионов долларов в год, об этом сообщила глава службы ООН по вопросам разминирования (UNMAS/ЮНМАС) Агнес Маркайю.

По оценкам агентства ООН, на очистку освобожденных от террористов районов от мин и неразорвавшихся снарядов потребуется около 170-180 миллионов долларов в год. "Это цифры, на которые мы равняемся", — сказала Маркайю журналистам. Из указанной суммы, по ее словам, 50 миллионов долларов пойдет на разминирование Мосула.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ходе нее была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.