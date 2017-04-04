Мэр Киева потребовал наказать организаторов "похорон" депутата Балицкой

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко просит правоохранителей привлечь к ответственности организаторов "похоронной акции" для депутата горсовета Ольги Балицкой, сообщается на сайте городской государственной администрации.

Как написала сама депутат Балицкая в Facebook, 2 апреля к ее дому пришла группа людей, они устроили "похоронную" акцию: пригласили оркестр и имитировали похороны депутата.

"Такие провокации, как была устроена против депутата Киевсовета, нашей коллеги Ольги Балицкой, недопустимы! И должны быть безотлагательно расследованы", – заявил Кличко.

Мэр Киева обратился к СБУ и прокуратуре с тем, чтобы этот случай был расследован, а те, кто организовывает подобные "спектакли", были привлечены к ответственности.

"Потому что это – не спектакль, это – криминал! Это запугивание депутатов, которые отстаивают свою позицию и интересы киевлян", – подчеркнул Кличко.