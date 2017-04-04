Гройсман привел Украину к нищете и долгам, считает Медведчук

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Политика нынешнего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана привела страну к нищете и долгам, заявил Виктор Медведчук — представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор".

Ранее постоянный представитель программы развития ООН на Украине Нил Уокер заявил, что около 60% населения Украины находится ниже черты бедности.

"В Киеве подорожал хлеб, растет стоимость проезда, анонсировано подорожание электричества. "Реформы" Гройсмана бьют по самым уязвимым… "Реформы" Гройсмана ― путь к нищете и долгам", — заявил Медведчук, которого во вторник цитирует пресс-служба движения.

Всемирный банк ожидает роста ВВП Украины в текущем году на уровне 2%. Ранее Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста экономики страны на 2017 год с 2,8% до 1,9%. При этом регулятор прогнозирует в текущем году инфляцию на уровне 9,1%.