Камбоджа предложила инженерно-строительным частям ВМС США покинуть страну

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Власти Камбоджи предписали инженерно-строительным частям ВМС США, базирующимся в стране, покинуть её, передает агентство Рейтер.

"На прошлой неделе королевское правительство Камбоджи уведомило посольство о решении отложить программу с участием инженерно-строительных части ВМС США на неопределенный срок", — цитирует агентство заявление американского посольства в Пномпене.

Как отмечается в сообщении американского посольства, подобная мера означает отказ от более чем 20 проектов с участием морского десантного инженерно-строительного батальона США, включая постройку школ и больниц.

Однако представитель министерства обороны Камбоджи Чхум Сочеат заявил, что об этом решении ему ничего неизвестно.

Ранее власти Камбоджи заявили, что временно приостановят участие в ежегодных военных учениях совместно с США.