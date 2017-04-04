Островок русской культуры: староверы 150 лет спустя после продажи Аляски

ХОМЕР (Аляска), 4 апр — РИА Новости, Татьяна Лукьянова. Пожалуй, единственный способ сохранить родную культуру в чужой стране, или по крайней мере замедлить процесс ассимиляции в современных условиях — это полная изоляция. Пример тому — удаленная деревня русских староверов Качемак-село на окончании Кенайского полуострова штата Аляски, где до сих пор, через 150 лет после продажи территории Америке, люди говорят на русском, носят русские национальные костюмы и ходят в православную церковь.

До Качемак-села, расположенного в сорока милях (около 60 км) к северо-востоку от города Хомер, просто так не добраться. Вскоре после выезда из города, трасса сменяется узким горным серпантином, а затем — и вовсе крутой земляной тропой, по которой едва проедет одна машина. Заледеневшими зигзагами тропа ведет через поросшие ельником овраги далеко вниз, в деревню.

Погода за время пути тоже резко меняется — с чистого аляскинского неба хлопьями валит густой белый снег, с гор спускается плотный туман. Телефонная связь пропадает, в лесной тишине глухо отдаются собственные шаги. Машину в какой-то момент пришлось оставить на обочине — иначе обратно можно и не подняться.

Качемак-село расположено на берегу залива Кука в глухом изолированном месте. Кроме дороги, в село можно добраться на лодке. Сразу за деревней начинаются крутые скалистые горы.

Если Николаевск — первое поселение русских староверов на Аляске — на сегодняшний день разросся до масштабов современного города, то в Качемак-селе мало что изменилось с момента основания деревни в конце шестидесятых годов прошлого столетия. Согласно истории, староверы, преимущественно беспоповцы, перебрались сюда из соседнего Николаевска вскоре после основания, когда американское правительство начало проводить на Аляске политику ассимиляции — открывать в деревнях американские школы и больницы, прокладывать трассы и дороги к большим городам.

Был конфликт и с поповцами — староверами, принявшими священство. С 1983 года в Николаевске строилась первая церковь староверов на Аляске — событие, заставившее многих беспоповцев искать новые места обитания.

Житель села Григорий вспоминает, как мальчиком с семьей перебрался в Качемак. "Церковь построили, мы и ушли. Негодно с прохорянами жить", — говорит он о Николаевске. "Прохорянами" беспоповцы называют староверов, принявших священство.

Раньше основным промыслом в Качемак-селе было рыболовство, затем его сменила охота. Сейчас самым прибыльным видом деятельности является строительство — местные ездят на строительство домов в соседние города.

В Качемак-селе до сих пор можно услышать русскую речь. В отличие от легкодоступного Николаевска, до более удаленного изолированного Качемака американизация еще не добралась – по крайней мере, не такими темпами.

"Говорят еще на русском кое-как. Читают по-славянски", — отмечает житель деревни Митрофан.

Молодые язык еще помнят, но и тут, впрочем, уже заканчивается строительство американской школы — Kachemak-Selo School. Открыть обещают к 2017-2018 учебному году. Русский в школе тоже будут преподавать, но занятия факультативные. По дороге попадаются знаки на английском языке.

В селе есть моленная — аналог церкви у беспоповцев. Службы проходят на русском. "Негоже язык забывать. Живешь на чужбине, а язык свой помни", — говорит Григорий.

Сохранение русской культуры, языка особенно важно для местного населения: ведь даже старшее поколение родилось уже не в России, многие там никогда и не бывали. За событиями в стране тоже не следят. Но говорить по-русски для местных важно – это часть культурной памяти.