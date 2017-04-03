Путин поздравил Саргсяна с победой Республиканской партии на выборах

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Армении Сержа Саргсяна с победой Республиканской партии на выборах в парламент страны, сообщается на сайте Кремля.

"Итоги народного голосования в полной мере подтвердили высокое доверие, которым вы лично и возглавляемая вами партия пользуются среди армянских граждан. Это и признание ваших заслуг в решении актуальных задач социально-экономического развития, в защите национальных интересов Армении", — говорится в телеграмме Путина.

Президент РФ выразил уверенность, что деятельность Национального собрания в новом составе будет способствовать укреплению дружественных, союзнических отношений, существующих между Россией и Арменией.

Парламентские выборы прошли в воскресенье в Армении. По итогам обработки сведений со всех избирательных участков, в парламент прошли четыре политические силы. Наибольшее число голосов набрала правящая Республиканская партия — 49,12%. Блок "Царукян", возглавляемый армянским бизнесменом Гагиком Царукяном, заручился поддержкой 27,32%. Партия "Дашнакцутюн" набрала 6,57%, оппозиционный блок "Елк" (Исход) — 7,77%.