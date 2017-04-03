В ДНР обвинили силовиков в более 30 нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 3 апр — РИА Новости. Украинские силовики более 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, обстрелам подверглись 15 населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в понедельник журналистам представитель министерства обороны ДНР.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске ранее согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи субботы. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля. Ранее самопровозглашенные республики заявили о несоблюдении режима прекращения огня украинскими военными.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 36 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглось 15 населенных пунктов республики, по которым применялись минометы различного калибра, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие", — заявил представитель оборонного ведомства.

В Минобороны ДНР добавили, что повреждения получил один дом в городе Докучаевск.

Следите за хроникой украинского кризиса на сайте РИА Новости >>