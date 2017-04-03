Минобороны НКР заявило о 16 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

ЕРЕВАН, 3 апр — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в понедельник о 16 нарушениях режима прекращения огня в Карабахе за минувшие сутки.
"Второго апреля и в ночь на 3 апреля вооруженные силы Азербайджана 16 раз нарушили режим перемирия, произведя по армянским позициям свыше 150 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", — говорится в сообщении.
В свою очередь Минобороны Азербайджана заявило о 110 нарушениях перемирия в Нагорном Карабахе за сутки.
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