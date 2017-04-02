В Баку заявили о 127 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

БАКУ, 2 апр — РИА Новости, Вугар Гасанов. Минобороны Азербайджана заявило в воскресенье о 127 нарушениях режима прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе за минувшие сутки.
"Министерство обороны заявляет, что формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 127 раз", — говорится в сообщении ведомства.
В свою очередь, Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в воскресенье о 35 нарушениях режима прекращения огня в Карабахе за минувшие сутки.
Армения и Азербайджан год назад, 2 апреля 2016 года, заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.
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