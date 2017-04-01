В Народной милиции ЛНР рассказали об отводе вооружений

ЛУГАНСК, 1 апр — РИА Новости. Народная милиция не отводила 1 апреля технику и тяжелое вооружение от линии соприкосновения, так как она находится в специально-отведенных местах хранения вооружения, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции непризнанной ЛНР Андрей Марочко.

"Тяжелое вооружение Народной милиции ЛНР не находится на линии соприкосновения – это подтверждает и СММ ОБСЕ в своих отчетах, поскольку, как видите, они ежедневно указывают, что большое количество техники отсутствует в местах хранения с украинской стороны", — заявил Марочко.

Он уточнил, что все тяжелое вооружение Народной милиции, согласно минским договоренностям, находится в обозначенных ранее местах хранения вооружения.

"Также мы приглашали СММ ОБСЕ вместе с нами проехать в места хранения, где находится наша техника, но они почему-то отказались", — рассказал Марочко.

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