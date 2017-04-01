Электроснабжение Авдеевки не восстановили из-за отсутствия тишины

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости. Ремонтники не смогли приступить к восстановлению поврежденных обстрелами линий электропередач (ЛЭП) в районе Авдеевки из-за отсутствия режима тишины; работы могут возобновиться в воскресенье, сообщил директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.

В среду Авдеевка в очередной раз осталась без света из-за повреждения линии электропередачи. Ремонтные работы по восстановлению света переносили уже три раза. Ранее в компании "Вода Донбасса" заявили, что в результате обстрела обесточена Донецкая фильтровальная станция. Прекращена подача воды в Авдеевку, частично — в подконтрольные самопровозглашенной ДНР Донецк и Ясиноватую.

"Плохая новость: несмотря на наличие разрешения Совместного центра по контролю и координации за режимом прекращения огня в Донбассе и зеркального патрулирования ОБСЕ не удалось добиться соблюдение режима тишины, из-за начавшегося вблизи боя энергетики были вынуждены эвакуироваться с линий и Донецкой фильтровальной станции", — написал Магомедов в Facebook.

Он добавил, что в субботу "продолжения работ по восстановлению ЛЭП не будет, ждем завтра".

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