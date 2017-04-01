В ДТП в Словакии погибли три школьника, еще шестеро ранено

ПРАГА, 1 апр — РИА Новости, Александр Куранов. Три школьника погибли и еще шестеро ранены в результате аварии автомобиля Suzuki Vitara в ночь на субботу на лесной дороге неподалеку от небольшого городка Липаны на востоке Словакии, сообщило ТV Markiza.

"Полицейские на месте происшествия работают с двумя версиями. По одной из них, в автомобиле Suzuki Vitara кабриолет находились 9 школьников, возвращавшихся с дачи, где они отмечали день рождения водителя машины, которая на лесной дороге перевернулась. По другой версии, часть школьников шла пешком, и автомобиль наехал на них", — говорится в сообщении.

На месте аварии погибли двое юношей в возрасте 17 и 18 лет, а по дороге в больницу скончалась от полученных ран 17-летняя девушка. Еще 6 школьников, получивших ранения разной тяжести, доставлены в больницы соседних городов.

По предварительным данным полиции, учащиеся старших классов гимназии города Липаны отмечали на даче 18-летие водителя автомашины. У него в крови было обнаружено присутствие 0,42 промиле алкоголя.