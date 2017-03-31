Трамп подписал указы по защите производителей и возврату рабочих мест

ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу два указа, которые нацелены на сохранение рабочих мест и возвращение производств в США.
"Мы стоим перед великим моментом – началом возвращения рабочих мест и производства обратно в нашу страну. Во-первых, я подписал указ, который предусматривает ввозные пошлины для иностранных компаний. Те, кто будет нарушать, столкнутся с очень серьезными последствиями. Во-вторых, я поручаю подготовить обзор по причинам торгового дефицита, по торговле, которая может нарушать интересы наших рабочих", — сказал он в прямом эфире телеканала CNN.
О том, что Трамп подпишет в пятницу указ, который предписывает министерствам и ведомствам в 90-дневный срок определить основные причины торгового дефицита страны, сообщил ранее журналистам министр торговли США Уилбур Росс.
Трамп в эфире телеканала в свою очередь отметил, что обсудит эти вопросы с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе, добавив, что с нетерпением ждет этой встречи.
Другой указ призван бороться с плохой собираемостью антидемпинговых пошлин в США. Антидемпинговые пошлины накладываются страной-импортером в том случае, если ее власти сочтут, что товар продается более низкой цене, чем в стране вывоза или наносит ущерб отечественному производителю.