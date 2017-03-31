В Ереване прокомментировали заявление Алиева по Карабаху

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (278)

ЕРЕВАН, 31 мар – РИА Новости, Гамлет Матевосян. Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что ни одна страна или международная организация не может вмешаться в карабахский конфликт, является очередной попыткой отвлечь внимание внутренней аудитории, считает замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян.

Ранее Алиев заявил, что карабахский конфликт является внутренним делом Азербайджана, ни одна страна или международная организация не может вмешаться.

"Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева – очередная попытка отвлечь внимание внутренней аудитории от укоренения в стране семейной авторитарной системы, попрания прав человека и преследований инакомыслящих", – цитирует слова Кочаряна пресс-служба МИД Армении.

По его мнению, вместо подготовки к миру, подобные заявления Алиева нацелены на то, чтобы "вовлечь свой народ в новую авантюру".

Кочарян заявил, что единственной внутренней задачей Баку по вопросу Карабаха должна быть подготовка общества к предложенным посредниками принципам урегулирования, которые включают волеизъявление народа Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) о статусе непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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