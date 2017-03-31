Дерипаска готов бороться с антироссийской риторикой американских СМИ

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российский миллиардер Олег Дерипаска опубликовал в американской газете Washington Post открытое письмо, в котором заявил, что готов каждый день бороться с антироссийской риторикой в американских СМИ.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс (AP) сообщило, что десять лет назад бывший советник избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт работал на миллиардера якобы с целью продвижения российских интересов на постсоветском пространстве. Согласно данным неназванных осведомленных источников и деловой документации, попавшей в распоряжение Ассошиэйтед Пресс, Манафорт и Дерипаска подписали десятимиллионный контракт, который вступил в силу в 2006 году, и поддерживали бизнес-связи по меньшей мере до 2009 года. В этих документах содержатся стратегические планы Манафорта и учетные записи о многомиллионных трансферах, сообщало агентство.

Дерипаска назвал ложью информацию, распространенную AP. При этом глава службы по связям с общественностью агентства Лорен Истон заявила РИА Новости, что AP придерживается своей версии публикации, но отказывается предоставить письмо, на котором основано расследование.

Бизнесмен опубликовал открытое письмо в Washington Post в разделе платных объявлений, как ранее это было сделано в Wall Street Journal. Тогда он заявил, что готов участвовать в слушаниях в конгрессе США с опровержением слухов о контактах с Манафортом.

"Если это необходимо, я буду писать и публиковать по тексту каждый день, чтобы противостоять ложным антироссийским сюжетам, которые подаются традиционными американскими СМИ как хлеб насущный", — написал он в своем письме.

Дерипаска отметил, что AP "попыталось растоптать" его, чтобы "заполучить ту самую "историю о России", за которой сегодня гоняется каждый репортер". По словам миллиардера, он годами наблюдал за клеветой американских СМИ на него самого, на его компанию "Русал" и в продолжение этого — на Россию.