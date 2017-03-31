Дерипаска готов бороться с антироссийской риторикой американских СМИ

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российский миллиардер Олег Дерипаска опубликовал в американской газете Washington Post открытое письмо, в котором заявил, что готов каждый день бороться с антироссийской риторикой в американских СМИ.
Дерипаска назвал ложью информацию, распространенную AP. При этом глава службы по связям с общественностью агентства Лорен Истон заявила РИА Новости, что AP придерживается своей версии публикации, но отказывается предоставить письмо, на котором основано расследование.
"Если это необходимо, я буду писать и публиковать по тексту каждый день, чтобы противостоять ложным антироссийским сюжетам, которые подаются традиционными американскими СМИ как хлеб насущный", — написал он в своем письме.
Дерипаска отметил, что AP "попыталось растоптать" его, чтобы "заполучить ту самую "историю о России", за которой сегодня гоняется каждый репортер". По словам миллиардера, он годами наблюдал за клеветой американских СМИ на него самого, на его компанию "Русал" и в продолжение этого — на Россию.